В Ингушетии удалили опубликованную раннее запись о правилах поведения для туристов

В республике Ингушетия администрация Джейрахского района опубликовала в своём Instagram-аккаунте памятку по внешнему виду и поведению для туристов, приезжающих в регион. Однако вскоре запись была удалена. Об этом сообщает издание «Национальный акцент».

Так, в памятке говорилось, например, что женщинам не рекомендуется носить обтягивающую одежду с вырезами, а мужчинам — шорты.

Что касается правил поведения, то в гостях нельзя отказываться от угощения, а при приветствии старших следует встать. Мужчина при встрече с женщиной должен только наклонить голову, стараясь избегать тактильного контакте.