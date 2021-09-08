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Среда, 8 сентября, 2021
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В Ингушетии удалили опубликованную раннее запись о правилах поведения для туристов

Кристина Белова
В Ингушетии удалили опубликованную раннее запись о правилах поведения для туристов

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В республике Ингушетия администрация Джейрахского района опубликовала в своём Instagram-аккаунте памятку по внешнему виду и поведению для туристов, приезжающих в регион. Однако вскоре запись была удалена. Об этом сообщает издание «Национальный акцент».

Так, в памятке говорилось, например, что женщинам не рекомендуется носить обтягивающую одежду с вырезами, а мужчинам — шорты.

Что касается правил поведения, то в гостях нельзя отказываться от угощения, а при приветствии старших следует встать. Мужчина при встрече с женщиной должен только наклонить голову, стараясь избегать тактильного контакте.

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