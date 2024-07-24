Среда, 24 июля, 2024

В июне в Рязанской области родились пять Стефаний и девять Мирослав

Автор: 7info7

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

В июне в Рязанской области зарегистрировано 538 новорожденных из них 266 девочек и 272 мальчика. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС по Рязанской области.

Самыми популярными именами июня стали:

Среди девочек: : София— 20, Анна — 12, Варвара — 11, Мирослава, Екатерина, Валерия, Алиса — 9, Стефания, Александра, Василиса, Елизавета, Ева — 5;

Среди мальчиков: Иван — 14, Артём, Максим — 12, Михаил — 10, Егор, Константин— 8, Владимир, Матвей, Тимофей, Илья, Дмитрий — 7.

Рейтинг более редких имен за июнь среди девочек составляют Милена, Аделия, Зоя, Марта, Таисия, Людмила, Катерина, Нелли. А среди мальчиков исключительными оказались Георгий, Роман, Виктор, Евгений, Вадим, Родион, Данил, Борис, Пётр.

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