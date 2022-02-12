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Суббота, 12 февраля, 2022

В июле 2022 года общественный транспорт Рязани переведут на нетто-контракты

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В июле 2022 года общественный транспорт Рязани переведут на нетто-контракты

Александр Ильин
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С июля 2022 года рязанский общественный транспорт переходит на нетто-контракты, сообщила мэр Елена Сорокина в ходе публичного отчета перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год.

Как отметила мэр, при нетто-контрактах горадминистрация сможет контролировать расписание движения транспорта, в случае нарушений штрафовать перевозчика.

В ходе обсуждения ситуации с общественным транспортом Рязани Сорокина заявила, что в 2021 году было закуплено 20 новых автобусов среднего класса.

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В 2022 году также планируется обновление подвижного состава МУП «УРТ».

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