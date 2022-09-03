В Хабаровском крае сообщили о появлении подростка-педофила

Следователи проводят проверку в отношении 13-летнего подростка, который мог изнасиловать несколько детей в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилась информация, что в поселке Уктур его жертвами стали восемь человек, включая 7-летнюю племянницу.

Известно о преступлениях стало после того, как этот парень потерял свой телефон. В нем обнаружили компрометирующие фото и видео. После скандала семья подростка уехала из поселка. Местные жители в качестве мести сожгли их дом.

Сообщается также, что подросток с детства был конфликтным ребенком, состоял на учете ПДН.