Суббота, 3 сентября, 2022
powder

В Хабаровском крае сообщили о появлении подростка-педофила

Следователи проводят проверку в отношении 13-летнего подростка, который мог изнасиловать несколько детей в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилась информация, что в поселке Уктур его жертвами стали восемь человек, включая 7-летнюю племянницу.

Известно о преступлениях стало после того, как этот парень потерял свой телефон. В нем обнаружили компрометирующие фото и видео. После скандала семья подростка уехала из поселка. Местные жители в качестве мести сожгли их дом.

Сообщается также, что подросток с детства был конфликтным ребенком, состоял на учете ПДН.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7