В Хабаровском крае одноклассники зверски убили подругу на встрече выпускников

Виновным в убийстве одноклассницы в поселке Переяславка в Хабаровском крае не удалось смягчить приговор, пишет КП.

Инцидент произошел в 2020 году. По версии следствия, 32-летний мужчина и его 31-летняя подруга остро нуждались в деньгах. Для получения средств они решили пригласить в гости одноклассницу.

В ходе застолья приятели вспоминали школу, обсуждали проблемы, рассказывали разные истории. Вскоре злоумышленница позвала жертву к себе домой, чтобы продолжить душевные посиделки.

В квартире сообщники ударила жертву монтировкой по голове и стали требовать золотые украшения. Услышав отказ, одноклассники принялись избивать девушку. Вскоре они накинули на шею девушки веревку и начали душить. В итоге потерпевшая скончалась.

Тогда приятели сняли с трупа три кольца, браслет, серьги, цепь с подвеской и украли телефон. Избавиться от тела помог 72-летний отчим жертвы. Они сбросили его в кювет подальше от дома, а в комнатах изменили обстановку. Суд приговорил женщину к 17 годам в колонии общего режима, а мужчину – к 20 годам в колонии строгого режима.