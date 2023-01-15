Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

В Грузии скончался Вахтанг Кикабидзе

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Источник: Википедия

15 января ушёл из жизни Вахтанг Кикабидзе. Легендарный актёр кино и певец скончался на 85-м году жизни в Грузии. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на грузинский канал «Мтавари архи».

Причина смерти не уточняется. В ноябре 2021 года сообщалось, что Вахтанг Кикабидзе тяжело переживал смерть супруги Ирины, с которой прожил в браке более 55 лет.

Советский и грузинский певец, киноактёр, автор песен, режиссёр, сценарист и политический деятель снялся в десятках фильмов. Зрителям Вахтанг Кикабидзе особенно запомнился в роли Валико в фильме «Мимино».

Вахтанг Кикабидзе – народный артист Грузинской ССР, лауреат Госпремии СССР. С 2020 года он был депутатом парламента Грузии.

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