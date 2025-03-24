В Госдуме рассказали, как устроить 9-дневный отдых на майские праздники

Россияне смогут устроить себе девятидневный отдых с 26 апреля по 4 мая 2025 года, если возьмут три дня отпуска в конце апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями. Если учесть также выходные 26 и 27 апреля, то, оформив отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девять дней отдыха, используя всего три дня из ежегодного отпуска», — объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что это законный способ продлить отдых в начале мая. По его словам, заранее запланировав отпуск в конце апреля, сотрудник сможет воспользоваться продолжительным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней.

Гаврилов напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с утверждённым графиком, который составляется не позднее чем за две недели до начала нового года.

«Это означает, что заявление на отпуск в конце апреля необходимо подать заранее, чтобы учесть интересы работодателя и избежать проблем с организацией рабочего процесса. Если отпуск запланирован в соответствии с графиком, работодатель не вправе отказать сотруднику», — отметил депутат. Реклама

Кроме того, он указал, что выбор отпуска на этот период может быть выгодным и с точки зрения отпускных выплат.

При этом Гаврилов предупредил, что при согласовании отпусков следует учитывать определённые ограничения.

«Работодатели могут устанавливать лимиты на количество сотрудников, которые могут одновременно находиться в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса», — пояснил он.

Поэтому, заключил парламентарий, заранее поданное заявление и согласование с руководством помогут избежать отказа в отпуске на желаемые даты.