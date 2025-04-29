В Госдуме призвали высылать мигрантов, легализованных при помощи взяточников

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции.

Накануне по делу о взятках были арестованы глава Управления МВД по вопросам миграции в Пензенской области и его подчиненные. По версии следствия, бизнесмены давали полицейским деньги за легализацию мигрантов и за «общее покровительство», которое выражалось в информировании бизнесменов о планируемых проверках иностранцев и юрлиц.

«У нас не первый раз хватают за руку высокопоставленных взяточников из миграционной службы, которые помогают приезжим легализоваться. Хорошо, что их изобличают и наказывают. Но этого недостаточно. А что же бизнесмены, которые пользовались «услугами» оборотней в погонах? А что же те сотни и тысячи иностранцев, которые в результате нарушения закона стали нашими соседями или даже согражданами? Он продолжат как ни в чем не бывало жить, поживать и добра наживать?!» – задается вопросом парламентарий.

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Лидер СРЗП выразил убеждение в том, что оформленные преступниками документы, подтверждающие право пребывания иностранца в РФ, а также полученные таким образом российские паспорта должны признаваться недействительными, а их владельцы – подлежать высылке.

«Очевидно, это потребует изменений в действующем законодательстве, которые будет готовить наша фракция», – заключил Миронов.