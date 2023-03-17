В Госдуме предложили открывать счета для детей с момента рождения

Фракция ЛДПР в ГД РФ подготовила законопроект, согласно которому предлагается создавать накопительные счета для каждого новорождённого с 2024 года.

По информации «Известий», пополнятся счета должны с дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас эти доходы аккумулируют в Фонде национального благосостояния. Кроме того, класть деньги на счета смогут родственники детей.

– Накопительные именные счета должны ежегодно пополняться, вплоть до достижения ребенком 18 лет. После этого средства будут являться его собственностью, и он будет самостоятельно решать, как их использовать: на образование или на приобретение жилья, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После наступления совершеннолетия средства на именной счёте могут храниться ещё пять лет. Если их не используют, они будут переводиться на пенсионный счёт, а в случае смерти владельца счёта – в качестве наследства передаваться родственникам.

Как пояснил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, за основу законопроекта взят пример Казахстана. Там аналогичную программу запустят в 2024 году.