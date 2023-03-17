В Госдуме предложили открывать счета для детей с момента рождения

Фракция ЛДПР в ГД РФ подготовила законопроект, согласно которому предлагается создавать накопительные счета для каждого новорождённого с 2024 года.
По информации «Известий», пополнятся счета должны с дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас эти доходы аккумулируют в Фонде национального благосостояния. Кроме того, класть деньги на счета смогут родственники детей.
После наступления совершеннолетия средства на именной счёте могут храниться ещё пять лет. Если их не используют, они будут переводиться на пенсионный счёт, а в случае смерти владельца счёта – в качестве наследства передаваться родственникам.
Как пояснил зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, за основу законопроекта взят пример Казахстана. Там аналогичную программу запустят в 2024 году.
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