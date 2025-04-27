Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом похолодании в начале мая практически на всей территории страны. Его слова приводит ТАСС.

По информации синоптика, в центре и на северо-западе европейской части России ночные температуры будут опускаться до нуля градусов. В азиатской части страны ожидается резкое снижение температуры на 8–10 градусов.

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал — холодная. Такая обстановка прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и соседних регионах — от Тверской области на западе до Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей на востоке», — пояснил Вильфанд.

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По его словам, в эти дни ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем поднимется лишь до +10 градусов.

На юге европейской части страны температурные показатели также будут ниже нормы. Воздух прогреется до 15–17 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и в Приволжском федеральном округе, где в дневные часы будет от 10 до 15 градусов выше нуля.

На Дальнем Востоке температура будет ниже климатической нормы на 3–5 градусов. Специалисты рекомендуют учитывать прогноз при планировании праздничных мероприятий на открытом воздухе.

Отметим, что Рязань находится в ЦФО, а значит слова синоптика о холодах справедливы и для Рязанской области.