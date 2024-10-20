В ГИБДД рассказали о новом способе угона авто с помощью листа бумаги

Водителям в России рассказали о новом методе кражи автомобиля с помощью листа бумаги.

Кража автомобиля по методу «лист бумаги» — это относительно простая, но эффективная схема, рассчитанная на невнимательность водителей. В последнее время этот способ становится всё более распространённым в России. Издание SPEEDME.RU поговорило с инспекторами ГИБДД и выяснило детали этой схемы, а также способы, как можно защитить себя.

Суть метода заключается в следующем: злоумышленники прикрепляют лист бумаги на заднее стекло автомобиля. Когда водитель садится в машину, заводит двигатель и собирается ехать, он замечает бумагу, которая закрывает обзор и мешает движению. Водитель выходит из машины, чтобы убрать листок, оставляя при этом автомобиль с работающим двигателем. Это даёт преступнику возможность действовать быстро — украсть ценные вещи из салона или даже угнать автомобиль.

Этот метод особенно эффективен, потому что большинство водителей, заметив посторонний предмет на стекле, не думают о том, чтобы заглушить двигатель и забрать с собой ключи или ценные вещи.

Как защититься от кражи по методу «лист бумаги»

Основное правило — не выходить из автомобиля, если вы заметили что-то на стекле, особенно если это вызывает подозрения. Лучше всего заблокировать двери и уехать в безопасное место, где есть люди и камеры наблюдения, например, на заправочную станцию. Там можно спокойно остановиться, заглушить двигатель и убрать посторонний предмет с окна.

Почему страхование не всегда защитит от кражи по методу «лист бумаги»

Если автомобиль был угнан с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, страховые компании могут отказать в выплате компенсации. Это связано с тем, что водитель не принял элементарные меры предосторожности. Даже если автомобиль оборудован системой бесключевого доступа, это не гарантирует защиту, так как преступник может уехать на значительное расстояние и позже взломать защитные системы.

Таким образом, чтобы защитить себя от таких краж, важно оставаться внимательным и соблюдать основные меры безопасности.