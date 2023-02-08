В Германии прорабатывают варианты изъятия замороженных госсредств РФ в пользу Украины

Берлин прорабатывает варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму. Но обманываться нашим контрагентам не стоит. Подобный шаг станет фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала, а также повлечет за собой наши ответные шаги», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. По его словам, в Германии объявлена «охота» на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков.

ЕС заморозил активы ЦБ РФ на €300 млрд, а также около около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам. До сих пор в странах объединения не найдены легальные пути конфискации активов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что совместно с партнерами Брюссель изучает возможность использовать российские государственные активы на восстановление Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Германии «Известиям»:«Эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу»