В Германии прорабатывают варианты изъятия замороженных госсредств РФ в пользу Украины

Берлин прорабатывает варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Он также отметил, что собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. По его словам, в Германии объявлена «охота» на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков.
ЕС заморозил активы ЦБ РФ на €300 млрд, а также около около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам. До сих пор в странах объединения не найдены легальные пути конфискации активов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что совместно с партнерами Брюссель изучает возможность использовать российские государственные активы на восстановление Украины.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Германии «Известиям»:«Эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу»
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