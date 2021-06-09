В ГД предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей

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В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы, сообщил «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По инициативе президента семьи с детьми уже несколько раз получили во время пандемии денежную поддержку. СР считает, что именно с этой категории стоит начать введение безусловного базового дохода. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму. Документ предполагает ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Осенью фракция также планирует направить в правительство инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян. Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 трлн рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.

Однако в экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 трлн рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил «Известиям» основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В этом году доходы составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,5 трлн рублей, а дефицит соответственно — 2,7 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Ушли на базу: в ГД предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч