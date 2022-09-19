В гастробаре в Белгороде ответили на новость о заколачивании окон на случай обстрела

Управляющий белгородского гастробара Mesto Grill Олег Ксенов прокомментировал новость о заколачивании окон заведения на случай обстрела, пишет Бел.Ру.

Ранее в телеграм-канале «Кровавая барыня» появился ролик, на котором видно, как сотрудники закрывают ставни «для защиты от возможных обстрелов».

«Люди раздули. Преувеличение масштабов. Мы просто прикрутили верхние панели, а начали раздувать, что мы заколачиваем окна», – пояснил Ксенов.

По его словам, в гастробаре всего лишь установили верхнюю декоративную панель. Закрывать ставни и окна никто не планирует.