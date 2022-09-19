Понедельник, 19 сентября, 2022
powder

В гастробаре в Белгороде ответили на новость о заколачивании окон на случай обстрела

На главнуюНовости мира

Управляющий белгородского гастробара Mesto Grill Олег Ксенов прокомментировал новость о заколачивании окон заведения на случай обстрела, пишет Бел.Ру.

Ранее в телеграм-канале «Кровавая барыня» появился ролик, на котором видно, как сотрудники закрывают ставни «для защиты от возможных обстрелов».

«Люди раздули. Преувеличение масштабов. Мы просто прикрутили верхние панели, а начали раздувать, что мы заколачиваем окна», – пояснил Ксенов.

По его словам, в гастробаре всего лишь установили верхнюю декоративную панель. Закрывать ставни и окна никто не планирует.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7