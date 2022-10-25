Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В финал всероссийской туристской премии прошёл касимовский проект

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Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

Проект из Касимова прошёл в финал IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Рязанская область с 31 октября по 2 ноября в Уфе представит новый туристический продукт.

Проект — результат сотрудничества Касимовского центра туризма и районного управления культуры и туризма. В нём сочетаются традиции и современность, – отмечается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Организаторы включили анимационные программы и новые объекты, отказавшись от привычного посещения музеев. Гости побывают в крупнейших населённых пунктах Касимовского края. Организаторы обещают яркие эмоции от возможности прикоснуться к истории и даже попробовать её на вкус.

Первые поездки, по плану, должны состояться в начале 2023 года.

Желаем касимовцам победы и ждём реализации проекта!

В финал всероссийской туристской премии прошёл касимовский проект

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