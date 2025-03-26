В феврале в Рязанской области родились Сияна и Яхья

ГУ ЗАГС Рязанской области назвало популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в феврале 2025 года.
В этом месяце в Рязанской области родились 484 ребенка: 247 девочек и 237 мальчиков.
Самые популярные имена:
Для девочек:
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Анна (13), Василиса (12), Виктория (11), Вероника, Ксения (по 10), Анастасия, Варвара, София (по 8).
Для мальчиков:
Михаил (12), Дмитрий (11), Матвей (10), Александр, Егор (по 9).
Редкие имена:
Для девочек:
Аглая, Алла, Аксиния, Владислава, Любовь, Марья.
Для мальчиков:
Захар, Никита, Семён, Федор, Тимур.
Необычные имена:
Для девочек:
Искра, Сияна.
Для мальчиков:
Яхья.