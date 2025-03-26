В феврале в Рязанской области родились Сияна и Яхья

ГУ ЗАГС Рязанской области назвало популярные и редкие имена новорожденных рязанцев в феврале 2025 года.

В этом месяце в Рязанской области родились 484 ребенка: 247 девочек и 237 мальчиков.

Самые популярные имена:

Для девочек:

Реклама

Анна (13), Василиса (12), Виктория (11), Вероника, Ксения (по 10), Анастасия, Варвара, София (по 8).

Для мальчиков:

Михаил (12), Дмитрий (11), Матвей (10), Александр, Егор (по 9).

Редкие имена:

Для девочек:

Аглая, Алла, Аксиния, Владислава, Любовь, Марья.

Для мальчиков:

Захар, Никита, Семён, Федор, Тимур.

Необычные имена:

Для девочек:

Искра, Сияна.

Для мальчиков:

Яхья.