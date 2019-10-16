В Китае провели первое испытание атомной бомбы

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия. Взрыв атомной бомбы был осуществлен на полигоне возле озера Лобнор, на северо-западе страны, в Синцзянь-Уйгурском автономном районе.

До 24 сентября 1996 года, когда КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний, на полигоне было проведено в общей сложности 45 испытаний (23 атмосферных и 22 подземных). В отличие от СССР и США, в первых тестах Китай использовал в качестве ядерной начинки уран-235, а плутоний стал применяться, начиная с восьмого по счету испытания.

Программа развития ядерного оружия была принята в КНР в январе 1955 года, тогда же было учреждено соответствующее министерство. Советский Союз согласился помочь Китаю в исследованиях по атомной энергетике и ядерной физике: между 1955 и 1958 годами заключается шесть двусторонних соглашений, большое количество китайских ученых-атомников начинают обучаться в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Одновременно в Пекинском институте физики и атомной энергетики приоритетной темой становится разработка атомного оружия. 15 октября 1957 года СССР согласился подписать новый Договор по оборонным технологиям с предоставлением Китаю образцов атомной бомбы и технических данных относительно ее изготовления.

Ухудшение отношений между двумя государствами побуждает Советский Союз сообщить Китаю об отказе от обеспечения Пекина техническими деталями по атомной бомбе. Китай решает развивать атомное оружие собственными силами.

В 1980 году Китаем было проведено последнее ядерное испытание в атмосфере, все дальнейшие испытания выполнялись под землей.

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