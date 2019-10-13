В 1972 году под Москвой разбился Ил-62

Катастрофа Ил-62 под Москвой — крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью в пятницу 13 октября 1972 года в Московской области на берегу Нерского озера. Авиалайнер Ил-62 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял международный пассажирский рейс SU217 по маршруту Париж—Ленинград—Москва, но при заходе на посадку в Москве врезался в землю к северу от неё и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 174 человека (10 членов экипажа и 164 пассажира), что на то время делало данную авиакатастрофу крупнейшей в мире.

Ил-62 борт СССР-86671 выполнял международный пассажирский рейс SU217 из Парижа в Москву с промежуточной посадкой в Ленинграде. Относительно посадки в Ленинграде встречаются данные, что московский аэропорт Шереметьево был закрыт из-за сложных погодных условий (туман), поэтому экипаж направился на запасной аэродром, которым и был ленинградский аэропорт Шоссейное (ныне Пулково). По другим данным, посадка в Ленинграде была плановой, а далее должен был выполняться уже внутренний рейс. За время стоянки в Ленинграде с самолёта сошла часть пассажиров, а вместо них на борт сели новые, купившие билеты до Москвы. Также в Ленинграде из багажного отсека выгрузили доставленный из Парижа гроб с прахом известного композитора Александра Глазунова. В 20:59 авиалайнер со 164 пассажирами и 10 членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Шоссейное и, поднявшись до 9000 метров, направился к Москве.

Контрольный пункт маршрута Починок был пройден с отклонением на 15 километров к северу, после чего диспетчер дал разрешение снижаться до 7200 метров и выходить на опорную приводную радиостанцию (ОПРС Богданово). Вскоре экипаж доложил о прохождении Богданово, на что диспетчер ВДРП поправил, что, согласно показаниям радиолокатора, авиалайнер на самом деле ещё в 35 километрах от этого пункта и к тому же отклонился на 30 километров к югу от оси трассы. Чтобы исправить данную ситуацию, диспетчер дал экипажу указание выполнить поворот на восток и следовать курсом 90°, что экипаж и выполнил, тем самым войдя в воздушный коридор № 1 Московской воздушной зоны, после чего начал снижаться уже на ОПРС Савелово. Когда Савелово было пройдено на высоте 3700 метров, диспетчер дал указание экипажу снижаться с курсом 180° (на юг), занимать высоту 1800 метров и переходить на связь с диспетчером круга.

На эшелоне передачи экипаж перешёл на связь с диспетчером круга. Когда лайнер следовал с курсом 160° на высоте 1200 метров, диспетчер дал команду снижаться и занимать высоту круга 400 метров и выходить в район третьего разворота, а также передал настройки давления для барометрических высотомеров — 742 мм рт. ст. Так как в этой передаче диспетчер не назвал курс посадки, то командир экипажа Завальный запросил уточнить курс и условия посадки. На это диспетчер передал: в район третьего разворота, курс 68°. Командир экипажа доложил: Понял вас, а ещё через три секунды уже бортрадист повторил: …в район третьего, занимаем 400 метров, по давлению 742. Это был последний радиообмен с рейсом 217, который в тот момент следовал на высоте 750 метров. Больше экипаж на связь уже не выходил, в том числе не доложил о занятии высоты 400 метров. Диспетчер круга попытался вызвать их, но ответа так и не было, а засветка борта СССР-86671 исчезла с экрана радиолокатора.

В 21:49:22 летящий по магнитному курсу 94°, выполняющий правый поворот рейс SU217 на скорости 620 км/ч и с вертикальной скоростью 12 м/с под небольшим углом и с правым креном врезался правой консолью крыла в поле рядом с Нерским озером, что в 15 км к северу от аэропорта Шереметьево. От удара консоль крыла разрушилась, после чего в землю врезалась уже носовая часть фюзеляжа. Промчавшись по полю 310—330 метров, лайнер врезался в лес, а ещё через метров 200 полностью разрушился. Катастрофа произошла в 11 900 метрах к северу (азимут 0°) от контрольной точки аэропорта Шереметьево в точке координат 56°04′50″ с. ш. 37°24′36″. По воспоминаниям очевидцев, всё поле было усеяно мелкими кусочками обшивки — это всё, что осталось от самолёта. Общая площадь разброса обломков — 550 на 80 метров. Из находившихся на борту 174 человек никто не выжил. На то время по числу жертв это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.

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