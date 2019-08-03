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Талибы перехватили российский «Ил-76» в Кандагаре

Ил-76

3 августа 1995 года российский самолет «Ил-76» с семью членами экипажа на борту по заказу афганского правительства совершал коммерческий рейс по маршруту Тирана – Шарджа – Кабул.

Экипаж захваченного Ил-76:
Командир воздушного судна — Владимир Ильич Шарпатов.
Второй пилот — Газинур Гарифзянович Хайруллин.
Штурман — Александр Викторович Здор.
Бортинженер — Асхат Минахметович Аббязов.
Бортрадист — Юрий Николаевич Вшивцев.
Ведущий инженер — Сергей Борисович Бутузов.
Ведущий инженер — Виктор Петрович Рязанов.

Лайнер был захвачен истребителями отряда оппозиционного движения «Талибан»* и принужден совершить посадку в районе Кандагара. Захваченный самолет принадлежал казанской авиакомпании «Аэростан», которая сдала его в аренду через зарубежную фирму афганской авиакомпании «Ариан».

В обмен на освобождение заложников лидеры «Талибана»* потребовали отпустить пленных моджахедов, якобы интернированных на территории бывшего СССР. Россия и иностранные страны предприняли ряд дипломатических усилий для освобождения россиян. Однако они не увенчались успехом.

16 августа 1996 года на своем же самолете экипаж самолета совершил побег, захватив с собой троих охранников-талибов, которых они сумели разоружить голыми руками. В ночь с 18 на 19 августа российские летчики благополучно вернулись в Казань.

На основе этих событий режиссёром Андреем Кавуном был снят фильм «Кандагар», премьера которого состоялась в феврале 2010 года (в международный прокат фильм вышел под названием «Экипаж»).

*Деятельность движения Талибан запрещена на территории России

Источники: https://www.calend.ru/events/2753/ и РГ

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