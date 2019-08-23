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Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге

В апреле 1943 года гитлеровское командование утвердило план стратегического наступления с целью окружить и разгромить советские войска, дугообразно вклинившиеся в немецкую оборону в районе города Курска. Получив сведения о подготовке этой операции, Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии решила провести собственное контрнаступление и разгромить гитлеровцев на Курской дуге.

5 июля 1943 года в 5 часов утра по Москве немцы стали наступать на Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать с севера и юга линии советской обороны, чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Зная время немецкого наступления, советское командование провело за 30-40 минут до его начала контрартподготовку – мощнейший обстрел немецких позиций, сильно ослабивший наступательный потенциал гитлеровцев. В результате фашистам удалось лишь незначительно вклиниться в глубину советских оборонительных линий.

2 июля близ железнодорожной станции Прохоровка (56 км севернее Белгорода) произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Немцы потеряли тогда около 10 тыс. солдат, 400 танков и перешли к обороне. В этот же день войска Брянского, Центрального и Западного фронтов начали наступление и менее чем за неделю разгромили орловскую группировку противника.

Одержав победу 23 августа 1943 года, Красная армия отбросила противника на 140-150 километров к западу и освободила Орел, Белгород, Харьков.

Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом. Завершением его стало форсирование Днепра и освобождение Киева.

Источник: https://www.calend.ru/events/3155/

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