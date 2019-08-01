Родился Жан Батист Ламарк

Французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы Жан Батист Ламарк родился 1 августа 1744 года в Пикардии, в семье обедневшего дворянина. Отец готовил его к духовному званию, но после его смерти Жан поступил в армию, участвовал в Семилетней войне и вскоре стал офицером.

Из-за травмы он в 1768 году был вынужден уйти в отставку и окончил Высшую медицинскую школу. Увлекшись ботаникой, он написал трехтомный труд «Флора Франции», который, будучи опубликованным в 1778 году, принес ему известность. В 1783 году Ламарк начал работу по составлению ботанического словаря, в котором было описано более 2000 родов растений. Ламарк систематизировал растения в зависимости от усовершенствования цветка и плода.

В годы Французской революции Ламарк вынужден был сменить профиль и стать зоологом. В 1793 году он возглавил новую кафедру «естественной истории насекомых и червей» в Музее естественной истории в Париже, где вскоре стал профессором и проработал более 20 лет.

Кроме биологии, Ламарк интересовался физикой и химией, метеорологией и исторической геологией. Он сделал множество открытий в области естественных наук. Впервые он пришел к понятию биосферы (без самого этого термина) и создал первую теорию эволюции живых организмов от простых к сложным.

Эта теория была изложена в книге «Философия зоологии» (1809) и принесла ему всемирную славу спустя полвека после ее появления, благодаря трудам его последователя Чарльза Дарвина.

К концу жизни ученый потерял зрение и доживал свои дни в нищете. Лишь его дочь Корнелия разделила с ним его судьбу и писала под его диктовку.

Умер Жан Батист Ламарк 18 декабря 1829 года в Париже.

Источник: https://www.calend.ru/persons/3983/