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Родился Василий Чичагов

Русский военный офицер, мореплаватель, адмирал Василий Яковлевич Чичагов, единственный моряк – кавалер ордена Святого Георгия I степени, родился (28 февраля) 11 марта 1726 года под Костромой, в небогатой дворянской семье. Начальное образование получил дома, учился морскому делу в Москве, затем в Англии.

В 1742 году зачислен на флот гардемарином, в 1745 – произведен в мичманы, в 1751 году назначен корабельным секретарем, в 1754 году произведен в лейтенанты.

На фрегате «Святой Михаил» в 1757 году Чичагов совершил свое первое плавание, а после возвращения назначен главным командиром Архангельского порта.

В 1770 году он переведен в Санкт-Петербург в чине контр-адмирала. В том же году назначен главным командиром Ревельского порта, в 1773 году назначен главным командиром Кронштадского порта. В 1783 году получил чин адмирала.

В 1789-1790 годы Василий Яковлевич командовал русским флотом в войне со шведами, одержал несколько побед. Наиболее значимыми были Эландское, Ревельское и Выборгское сражения. В сражениях адмирал Чичагов выбирал наиболее выгодную позицию для принятия атаки неприятеля, что позволяло одерживать победы малой кровью даже над превосходящими силами противника.

Награжден орденами Андрея Первозванного и Святого Георгия I степени. Екатерина II пожаловала ему дворянский герб и более двух тысяч крепостных.

В 1797 году Василий Чичагов был уволен из морской службы. Последние годы жизни провел в Санкт-Петербурге.

Умер Василий Яковлевич Чичагов (4) 16 апреля 1809 года в Санкт-Петербурге, был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Именем Василия Чичагова названы несколько островов, мысов, залив и гора на острове Кюсю.

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