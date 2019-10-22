Родился Спартак Мишулин

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Спартак Васильевич Мишулин родился 22 октября 1926 года в Москве. Он должен был бы быть баловнем судьбы. Мама была заместителем наркома, дядя – ректором Академии общественных наук при ЦК партии. Но Мишулину с юности не сиделось на месте. Он постоянно сбегал из дома. А когда однажды вернулся, шла война, и он остался совершенно один.

Случайно вместо другого парня Мишулин попал в артспецшколу в Анжеро-Судженск (Кемеровская область). Он думал, что школа артистическая, а оказалось артиллерийская. А там пострадал за искусство — сначала украл для спектакля лампы, потом попался на краже книжки из библиотеки и использовании портретов вождя в качестве писчей бумаги. Три года пробыл в исправительной колонии. Но даже в лагере он не переставал заниматься самодеятельностью. Однажды его заметил один заключенный и пригласил к себе в деревню Брусово Калининской области. Какое-то время Мишулин работал в разных провинциальных театрах. И тогда его нашли родственники.

По возвращении в Москву Мишулин поступал во ВГИК, но провалился. Снова работал в провинции. Потом поступил в Театр сатиры, где проработал 45 лет. Мишулин был человеком удивительно оптимистичным и жизнерадостным. Одной из его самых долгоиграющих ролей в театре была роль Карлсона. Когда Мишулина спрашивали, не надоел ли ему за 40 лет мужчина с пропеллером, он всегда отвечал: «Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало – вернуть людям детство?».

Однако широкую популярность актеру принес кинематограф, и особенно — съемки в «кабачке 13 стульев», где он играл пана Директора. Еще более известным Мишулин стал после исполнения ролей в таких легендарных фильмах как: «Достояние республики» и «Белое солнце пустыни». Всего в фильмографии актера более 50 киноработ. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов и работал на радио.

Скончался Спартак Васильевич Мишулин 17 июля 2005 года в Москве от сердечной недостаточности, был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

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