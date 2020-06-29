Понедельник, 29 июня, 2020
19.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Родился Сосо Павлиашвили

Алексей Агеев
-

Российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. С 6 лет он учился игре на скрипке, затем окончил Грузинскую консерваторию. Будучи в армии, Сосо увлекся эстрадой.

Отслужив в армии, в 24 года он вышел на сцену. Пришел в ансамбль «Иверия», где прошел профессиональную школу. В 1989 году Павлиашвили выступил на конкурсе в Юрмале и завоевал Гран При. На счету артиста победы и в других международных музыкальных конкурсах.

Сосо Павлиашвили является автором музыки большинства исполняемых им песен, очень редко он поет чужие песни. Он выпустил несколько альбомов: «Музыка друзьям», «Пой со мной», «Я и ты», «О моей любви», «Ждет тебя грузин», «Лучшие песни для Вас», «Вспоминайте грузина» и «Восточные песни». На многие его песни сняты клипы.

Он также попробовал себя в кино, снявшись в фильмах: «Новейшие приключения Буратино» (1997), «Ледниковый период» (2002), «33 квадратных метра» (2004), «Папины дочки» (2007), «Новогодние сваты» (2010), «8 первых свиданий» (2012) и других.

Сосо Павлиашвили работал и в театральной антрепризе — исполнил главную роль в спектакле по Маркизу де Саду «Белый рыцарь», где его партнершей стала Наталья Антонова.

Сосо женат во второй раз, от обоих браков у него трое детей — сын Леван и дочери Лиза и Сандра.Сегодня Сосо Павлиашвили продолжает свою творческую карьеру, он работает и живет то в России, то в Грузии.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани два исторических здания повредило упавшим деревом

Новости Рязани
Рухнувшее в центре Рязани дерево повредило два старинных дома. Управляющая компания годами игнорировала опасное дерево. Вяз рухнул 27 июня. Дерево разрушило крышу...
Узнать больше

В рязанском райцентре умышленно повредили обелиск павшим в ВОВ

Новости Рязани
В посёлке Путятино неизвестные умышленно повредили обелиск, установленный в память павшим в Великой Отечественной войны. На плачевное состояние памятника...
Узнать больше

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом болеют уже почти 500 детей

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом.
Узнать больше

Потоп после дождя в Рязани сняли на видео

Новости Рязани
Корреспондент РИА «7 новостей» снял на видео перекрёсток улиц Ленина и Введенской, рядом с ТЦ «Атрон». Ливневая канализация в этом месте в очередной раз не справилась с потоками воды.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+