Родился Сосо Павлиашвили

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Российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. С 6 лет он учился игре на скрипке, затем окончил Грузинскую консерваторию. Будучи в армии, Сосо увлекся эстрадой.

Отслужив в армии, в 24 года он вышел на сцену. Пришел в ансамбль «Иверия», где прошел профессиональную школу. В 1989 году Павлиашвили выступил на конкурсе в Юрмале и завоевал Гран При. На счету артиста победы и в других международных музыкальных конкурсах.

Сосо Павлиашвили является автором музыки большинства исполняемых им песен, очень редко он поет чужие песни. Он выпустил несколько альбомов: «Музыка друзьям», «Пой со мной», «Я и ты», «О моей любви», «Ждет тебя грузин», «Лучшие песни для Вас», «Вспоминайте грузина» и «Восточные песни». На многие его песни сняты клипы.

Он также попробовал себя в кино, снявшись в фильмах: «Новейшие приключения Буратино» (1997), «Ледниковый период» (2002), «33 квадратных метра» (2004), «Папины дочки» (2007), «Новогодние сваты» (2010), «8 первых свиданий» (2012) и других.

Сосо Павлиашвили работал и в театральной антрепризе — исполнил главную роль в спектакле по Маркизу де Саду «Белый рыцарь», где его партнершей стала Наталья Антонова.

Сосо женат во второй раз, от обоих браков у него трое детей — сын Леван и дочери Лиза и Сандра.Сегодня Сосо Павлиашвили продолжает свою творческую карьеру, он работает и живет то в России, то в Грузии.

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