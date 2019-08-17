На главную В этот день Родился Муслим Магомаев
В этот деньНовости мираКультураОбщество

Родился Муслим Магомаев

Советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, в творческой семье: отец был театральным художником (он погиб на фронте), мать – драматическая актриса, дед – Муслим Магомаев, известный азербайджанский композитор, имя которого носит Азербайджанская филармония.

Муслим окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции, Азербайджанскую консерваторию по классу пения. Первое его выступление состоялось в Баку. Он выступал втайне от семьи, поскольку в семье были против раннего выступления Муслима.

Всесоюзная слава пришла к нему после выступления в Кремлёвском Дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Его первый сольный концерт прошел 10 ноября 1963 года в концертном зале имени Чайковского.
В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, но эстраду не забыл. В 1964–1965 годах он прошел стажировку в миланском театре «Ла Скала». В 1966 и 1969 годах с большим успехом проведены гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Бруно Кокатрис предложил Магомаеву подписать годовой контракт, но Министерство культуры СССР отказало. Магомаеву даже предлагали стать нелегальным эмигрантом или «политическим» беженцем, но он отказался.

В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев завоевал первую премию, а в Каннах – «Золотую пластинку». В 1973 году в возрасте 31 года он стал Народным артистом СССР.

Слава Магомаева в 1960-1970-е годы была огромной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. До сего дня на постсоветском пространстве его любят и слушают.

В репертуар певца входило более 600 песен, а его дискография насчитывает 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. К тому же Магомаев был известен не только как прекрасный певец, также он писал музыку для театра и кино, сочинял песни и очень любил рисовать.

Народный артист СССР Магомаев был награжден многими государственными и общественными наградами России и Азербайджана. В 1998 году он отошел от активной гастрольной и творческой работы и последние годы прожил в Москве. Занимался живописью и общественной деятельностью, вел свой сайт, общался с поклонниками.

Умер Муслим Магометович Магомаев в Москве 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

Источник: https://www.calend.ru/persons/4261/

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Субботнее утро в Рязани началось с метеопредупреждения от МЧС

Рязанцы увидели шоу «Огонь от кутюр»

В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь»

Артисты «Антикварного цирка» научили рязанцев ходить на ходулях и вращать хулахуп

В Рязани обсудили воспитание детей с помощью театра

В рамках Форума древних городов прошёл гала-концерт конкурса «Рязанскую понёву за кремлём видно»

Артисты из Петербурга показали рязанцам, как проходят выходные на Марсе

В Рязани театр из Узбекистана покажет «Свадьбу по-бухарски»

Рязанцам продемонстрировали коллекцию одежды «Культурный код»

В Рязань приехали ходулисты из Евпатории

Реп и Пушкин. В Рязани покажут новую версию «Выстрела»

Артисты из Кипра привезли «Шляпу, полную дождя»

Артисты из Болгарии покажут в Рязани спектакль, который переводится как «Замуровывание»

Рязанцы увидели пластический спектакль московского театра «Затерянный караван»

В Рязани оперативно поменяли прохудившуюся крышу автобусной остановки

В понедельник в Рязани будут отключать холодную воду

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Катастрофа DC-9 в Бостоне

Родился итальянский поэт Франческо Петрарка

В Обнинске заработала первая в мире АЭС