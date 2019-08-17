Родился Муслим Магомаев

Советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку, в творческой семье: отец был театральным художником (он погиб на фронте), мать – драматическая актриса, дед – Муслим Магомаев, известный азербайджанский композитор, имя которого носит Азербайджанская филармония.

Муслим окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции, Азербайджанскую консерваторию по классу пения. Первое его выступление состоялось в Баку. Он выступал втайне от семьи, поскольку в семье были против раннего выступления Муслима.

Всесоюзная слава пришла к нему после выступления в Кремлёвском Дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Его первый сольный концерт прошел 10 ноября 1963 года в концертном зале имени Чайковского.

В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, но эстраду не забыл. В 1964–1965 годах он прошел стажировку в миланском театре «Ла Скала». В 1966 и 1969 годах с большим успехом проведены гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Бруно Кокатрис предложил Магомаеву подписать годовой контракт, но Министерство культуры СССР отказало. Магомаеву даже предлагали стать нелегальным эмигрантом или «политическим» беженцем, но он отказался.

В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев завоевал первую премию, а в Каннах – «Золотую пластинку». В 1973 году в возрасте 31 года он стал Народным артистом СССР.

Слава Магомаева в 1960-1970-е годы была огромной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. До сего дня на постсоветском пространстве его любят и слушают.

В репертуар певца входило более 600 песен, а его дискография насчитывает 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. К тому же Магомаев был известен не только как прекрасный певец, также он писал музыку для театра и кино, сочинял песни и очень любил рисовать.

Народный артист СССР Магомаев был награжден многими государственными и общественными наградами России и Азербайджана. В 1998 году он отошел от активной гастрольной и творческой работы и последние годы прожил в Москве. Занимался живописью и общественной деятельностью, вел свой сайт, общался с поклонниками.

Умер Муслим Магометович Магомаев в Москве 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

Источник: https://www.calend.ru/persons/4261/