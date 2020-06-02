Родился Константин Победоносцев

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Российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист Константин Петрович Победоносцев, сын профессора словесности Московского университета и внук священника, родился в Москве (21 мая) 2 июня 1827 года. В 1846 году после окончания училища правоведения поступил на службу в департамент Сената.

После защиты в 1859 году диссертации на тему «К реформе гражданского судопроизводства» Победоносцев получает звание магистра, а в 1860 году избирается профессором на кафедру гражданского права в Императорский Московский университет.

С 1861 года Константин Петрович преподавал законоведение великим князьям, а еще и будущим императорам – сначала Александру III, а затем и Николаю II.

В 1880 году Победоносцев избирается Почетным членом Императорской Академии наук. В апреле этого же года он назначается обер-прокурором Святейшего Синода и членом Комитета министров.

Константин Петрович пользовался большим влиянием при дворе Александра III. Именно им в 1881 году был написан манифест «О незыблемости самодержавия», где царь брал на себя обязательство «утверждать и охранять» самодержавную власть «от всяких на нее поползновений».

В 1901 году на Победоносцева было совершено покушение — в него стрелял статистик Самарского губернского земства Н.К. Лаговский, но промахнулся. Злоумышленник был схвачен.

В начале 1900-х годов Победоносцев активно выступал против реформы церковного управления, расширения веротерпимости, созыва поместного собора. А после подписания Николаем II Октябрьского манифеста, который Победоносцев не принял, он был уволен с должности Обер-прокурора Синода и члена Комитета министров с оставлением в должностях члена Госсовета, статс-секретаря и сенатора.

Скончался Константин Петрович Победоносцев (10) 23 марта 1907 года в Петербурге, где и был погребен — у алтаря церкви Свято-Владимирской церковно-учительской школы.

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