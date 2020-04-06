Родился Иван Суриков

Русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе Иван Захарович Суриков родился (25 марта) 6 апреля 1841 года в деревне Новоселово Ярославской губернии, в семье крестьянина, служившего приказчиком в Москве, а затем открывшего там собственную лавку. Детство Иван провел в деревне, о чем сохранил самые светлые воспоминания.

В 1849 году вместе с матерью Суриков переехал в Москву к отцу и вскоре был отдан для обучения грамоте к двум пожилым сестрам из разорившейся купеческой семьи. Одна из них ввела Ивана в область жития святых, а другая приобщила к стихам поэтов-песенников — И.Дмитриева, Н.Цыганова, А.Мерзлякова. Так в мироощущении будущего поэта народное творчество прочно сплелось с христианскими мотивами, что стало началом его стихотворчества.

Увлечение Ивана вызвало неудовольствие его отца, и как только сын подрос, он поставил его себе в помощники. Несмотря на строгости, в свободные от работы минуты Суриков продолжал много читать и уже во второй половине 1850-х годов начал писать собственные стихи. Однако они не сохранились — автор уничтожил их. Но затем последовал целый ряд стихов и пьес.

В 1862 году Суриков познакомился с поэтом А.Плещеевым, который весьма высоко оценил его произведения, способствовал формированию поэтического таланта юноши, а также помог ему опубликовать стихи в журнале «Развлечение», после чего последовали публикации в других изданиях.

Хотя успех и окрылил Сурикова, тем не менее, он стал строже относиться к своим произведениям и все более совершенствовался в форме, много времени посвящая сочинительству. В середине 1860-х годов он даже ушел из отцовской лавки, чтобы жить самостоятельно. Ему пришлось работать переписчиком бумаг, типографским наборщиком, торговать углем и железом. Однако вскоре он был вынужден вернуться к отцу, чтобы снова заняться торговлей.

Несмотря на житейские трудности, Суриков продолжал много писать, его стихи стали печататься в известных крупных журналах «Дело» и «Вестник Европы», в 1871 году вышел первый собственный поэтический сборник поэта. Затем он выпустил еще два сборника стихов (1875, 1877), в 1875 году его избрали членом «Общества любителей российской словесности».

Все поэтическое творчество Сурикова, неразрывно связанное с традициями русской литературы и фольклора, некоторыми сторонами перекликающееся с поэзией А.Кольцова, Т.Шевченко, Н.Некрасова, И.Никитина, ярко отражает собственную жизнь поэта, полную лишений и страданий. Все пережитое им он сумел выразить в простых, прочувствованных стихах, отличающихся лиричностью и мелодичностью. Основные темы его поэзии — жизнь крестьянства, городской бедноты, их изнурительный труд, картины природы…

Среди известных стихов поэта, в которых изображается жизнь простых людей, — «Умирающая швейка», «Тихо тощая лошадка», «Доля бедняка», «Что не жгучая крапивушка», «Два образа», «В могиле», «Косари», «Нужда», «В остроге» и многие другие. Особое место в его творчестве занимают стихи о детях и прекрасные картины русской природы («В воздухе смолкает», «От деревьев тени», «Сон и пробуждение», «У могилы матери», «Зима», «Ночью» и другие).

В произведениях Сурикова на исторические темы ярко сказалась связь его поэзии с фольклором. Он написал ряд былин, сказаний («Малороссийская песня», «Два образа», «Садко», «Богатырская жена») и поэм на сюжеты русской истории («Василько», «Канут Великий», «Казнь Стеньки Разина» и другие).

После выхода сборников стихов к Сурикову пришла известность, расширился круг его литературных знакомств, и вскоре вокруг него сложился кружок писателей-самоучек — литературных сил из народа. По инициативе Ивана Захаровича был подготовлен коллективный сборник их произведений – «Рассвет» (1872). Впоследствии группа этих писателей объединилась в «Суриковский литературно-музыкальный кружок» (существовавший до 1917 года).

Но годы житейских мытарств, полуголодного существования и крайне неблагоприятные условия работы весьма подорвали здоровье поэта и привели его к туберкулезу. Ему не помогло пребывание в лечебных курортах на востоке России в 1878-79 годах, болезнь прогрессировала. Иван Захарович был женат на М.Ермаковой, с которой обвенчался в 1860 году и жил счастливо до конца жизни. Умер поэт Иван Захарович Суриков (24 апреля) 6 мая 1880 года в Москве в бедности, был похоронен на Пятницком кладбище.

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