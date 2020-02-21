Родился дипломат Виталий Чуркин

Советский и российский дипломат Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, в семье инженера-авиаконструктора и домохозяйки. Будущий дипломат окончил спецшколу (сейчас это гимназия), где целый ряд предметов преподавался на английском языке. Кроме того, с начальной школы мальчик занимался иностранным дополнительно, беря частные уроки. Кроме упорной учебы, Виталий также находил время для общественной деятельности, занимая пост секретаря комсомольской организации своей школы. Подростком он посещал школьный театр и увлекался спортом, даже завоевав титул чемпиона Москвы по норвежским конькам среди юниоров.

В детстве Виталий Чуркин не раз снимался в кино, сыграв сына хозяина шалаша в картине о Ленине и ряд других ролей. Позже дипломат вспоминал, что не жалеет о том, что отказался от продолжения работы в кино. Он сконцентрировался на школе, так как был уверен, что не станет действительно хорошим артистом.

Получив аттестат в 1969 году, Чуркин сразу же поступил на факультет международных отношений МГИМО. В студенческие годы Чуркин выучил монгольский язык, которым, по словам дипломата, ему так и не пришлось воспользоваться.

Начиная с 1974 года, судьба Виталия Чуркина непрерывно связана с дипломатией. Окончив МГИМО, он был принят на работу во внешнеполитическое ведомство СССР в качестве референта. Карьера молодого дипломата росла год от года – уже через пять лет он был направлен в Соединенные Штаты в должности третьего секретаря МИД Советского Союза. В США Чуркин провел тогда семь лет. Вернувшись в СССР в 1987 году, он был назначен на пост референта международного отдела при ЦК КПСС, а через год стал советником Эдуарда Шеварднадзе. Еще год спустя Чуркин занял должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Советского Союза.

После распада СССР, Виталий Иванович сначала возглавлял управление информации МИДа, а в 1992 году был назначен замглавы ведомства Андрея Козырева. Впервые в истории отечественной дипломатии Чуркин начал устраивать открытые брифинги, во время которых общался с западными журналистами на превосходном английском языке.

Позже он был назначен официальным спецпредставителем главы российского государства на Балканах. В тот период дипломат активно участвовал в переговорах между западными странами и участниками боснийского конфликта.

Во время событий 3–4 октября 1993 года в Москве, когда противостояние Парламента и Президента переросло в вооруженное столкновение, именно Виталий Чуркин выступал в качестве посредника между Виктором Черномырдиным и Верховным Советом.

Осенью 1994 года Чуркина назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Бельгии, и он занимал этот пост вплоть до 25 февраля 1998 года. В Брюсселе Виталия Чуркина запомнили не только как блестящего профессионала, но и яркую личность. В период с 26 августа 1998 по 5 июня 2003 года Чуркин был российским послом в Канаде, налаживая двусторонние отношения, и стремясь сделать их более конструктивными и позитивными, как отмечают в МИД.

Летом 2003 года дипломата назначили послом по особым поручениям по вопросам участия России в Арктическом совете и Совете Баренцева/Евроарктического региона. Находясь фактически в кадровом резерве министерства, Чуркин тогда возглавлял комитет старших должностных лиц международной неправительственной организации Арктический совет. В числе его достижений – организация совета на уровне глав МИД, который состоялся в 2006 году в Салехарде.

8 апреля 2006 года президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Чуркина на пост постпреда России при ООН и Совбезе ООН. Известно, что кандидатуру дипломата предложил его соратник и товарищ, глава отечественного внешнеполитического министерства Сергей Лавров.

Высокий пост позволил Виталию Чуркину, которого многие называют гением дипломатии, блестяще раскрыть свой профессионализм. В непростых условиях последнего времени он продолжал гордо и уверенно защищать интересы своего государства, демонстрируя сдержанность и умение выстраивать диалог. Несмотря на достаточно жесткие выступления, которые приходилось делать Чуркину в связи с различными проблемами мировой политики, и крайне негативную реакцию со стороны международных партнеров, дипломат неизменно старался сохранять со своими оппонентами дружественные отношения.

Виталий Иванович Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке, в своем кабинете в здании представительства Российской Федерации при ООН на Манхэттене. Причиной смерти дипломата назвали приступ сердечной недостаточности. 22 февраля в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке прошло прощание с Чуркиным, после чего гроб с его телом был отправлен в Россию. С воинскими почестями под звуки российского гимна и оружейного салюта он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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