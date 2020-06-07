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Родился Аркадий Арканов

Алексей Агеев
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Российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР Аркадий Арканов (Аркадий Михайлович Штейнбок) родился 7 июня 1933 года в Киеве. Военное детство Аркадия прошло в эвакуации в Красноярске. В 1957 году он окончил Первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова, после чего работал врачом.

Студенческая самодеятельность свела Арканова с Григорием Гориным, и они почти на 10 лет становятся соавторами. Кроме ряда эстрадных произведений ими написаны пьесы: «Свадьба на всю Европу» (1966), «Банкет» (1969), «Лестничная клетка» (1967), «А был ли Дюма-отец?» (1968) и другие.

С 1963 по 1967 годы Аркадий работал внештатным редактором сатиры и юмора в журнале «Юность», там же был опубликован его первый рассказ. Помимо «Юности» он печатался в «Литературной газете», был участником альманаха «Метрополь».

В 1968 году Арканов был принят в члены Союза писателей СССР. Он — автор полутора десятков книг, в том числе сборников: «Соло для дуэта» (1975), «Подбородок набекрень» (1975), «В этом мире много миров» (1984), «Всё» (1990), а также вышедшего на русском языке в США — «От Ильича до лампочки: Учебник истории советской власти для недоразвитых детей» (1993); книги «Пойду по-маленькому…» (2004). Произведения Арканова вошли в репертуар многих известных эстрадных исполнителей.

Но Аркадий Арканов – это не только писатель-сатирик, он также актёр, сценарист и драматург, автор текстов нескольких известных песен. В его актёрских работах фильмы — «Центровой из поднебесья» (1975), «Бродвей нашей юности» (1995), «Короли игры» (2007) и др. Он написал сценарии к картинам — «Дела смешные — дела семейные» (1996), «Юрий Никулин» (документальный, 1967), «Маленькие комедии большого дома» (1974).

Как телеведущий Арканов участвовал в телевизионных передачах «Вокруг смеха. Нон-стоп», «Белый попугай» и других; постоянный участник юмористических телепередач: «Артлото», «Вокруг смеха», «Голубой огонек»; в составе жюри судил финальную игру Высшей лиги КВН в 1987 году. Он являлся председателем жюри проводящегося с 2004 года ежегодного открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва—транзит—Москва», а еще долгое время вёл авторские концерты и творческие вечера в московском Театре Эстрады.

Аркадий Арканов – Народный артист РСФСР, кавалер ордена Почета, дважды лауреат премии «Золотой теленок», лауреат премии журнала «Крокодил», премии «Алеко» (Болгарский союз писателей). Аркадий Михайлович скончался в Москве 22 марта 2015 года после тяжелой продолжительной болезни.

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