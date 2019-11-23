Родился Анатолий Луначарский

Русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский родился (11) 23 ноября 1875 года в Полтаве. Гимназическое обучение проходил в Киеве. В это время вступил в нелегальную марксистскую организацию. После окончания гимназии поступил в Цюрихский университет в Швейцарии. Окончив университет, Анатолий возвращается в Россию и селится в Москве, где активно занимается пропагандой идей марксизма. В 1899 году его арестовывают и отправляют в ссылку в Калугу. Позже его ссылают в Вологду и затем в Тотьму. В 1904 году время ссылки закончилось, и он переехал в Киев. А из Киева — в Женеву, где начинает работать в редакциях большевистских газет «Вперёд» и «Пролетарий». В октябре 1905 года он вновь в России, и является одним из лидеров революционной пропаганды. Снова арестован, но бежит и скрывается за границей.

После февральской революции 1917 года Луначарский возвращается в Россию. Его избирают членом Первого Всероссийского съезда Советов РСД, он работает в редакции газет «Новая Жизнь», «Пролетарий» и в журнале «Просвещение». Осенью 1917 года был назначен председателем культурно-просветительской секции и заместителем Петроградского городского головы.

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Во время Октябрьской революции его взгляды совпадали с точкой зрения коалиции Зиновьева, Каменева и Рыкова. Луначарский выступает против политики Ленина и Троцкого, ведущей, по его мнению, к террору. В годы Гражданской войны работает представителем Реввоенсовета в прифронтовой зоне. Позднее Луначарский был назначен наркомом просвещения. В 1929 году становится председателем Учёного комитета при ЦИК СССР. В 30-х годах 20 века он – директор НИИ литературы и искусства.

Луначарский выступал за латинизацию русского языка. Написал множество театральных пьес: «Королевский брадобрей», «Пять фарсов для любителей», «Вавилонская палочка», «Фауст и город», «Оливер Кромвель». Также он известен как переводчик и мемуарист.

В 1933 году Анатолий Васильевич Луначарский был отправлен полпредом СССР в Испанию, но не доехав, умер 26 декабря 1933 года на французском курорте Ментона.

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