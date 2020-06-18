Четверг, 18 июня, 2020
22.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Наполеона Бонапарта разгромили в битве при Ватерлоо

Алексей Агеев
-

Битва при Ватерлоо стала финалом знаменитых «ста дней» Наполеона – периода его вторичного царствования после бегства с острова Эльбы – и окончательным поражением его армии. В марте 1815 года под лозунгом мира и введения в стране конституции, император Наполеон вновь воцарился во Франции.

Он обратился к России, Англии, Австрии и Пруссии с предложением мира на условиях status quo. Однако члены Венского конгресса их не приняли, и 13 марта главы европейских правительств приняли Декларацию, объявлявшую Наполеона вне закона. Для Франции это означало неизбежную войну со всей Европой. 25 марта юридически была оформлена седьмая коалиция.

Военные силы французской армии были истощены в предыдущих кампаниях. В распоряжении императора находилось лишь около 130 тысяч человек при 344 орудиях. Союзники приняли решение окружить и задавить его войска своим численным превосходством.

Наполеон же пришел к выводу, что лучше разбить армии противника на его территории. 11 июня 1815 года он выехал к войскам, намереваясь разбить по отдельности две неприятельские армии: англо-голландскую, под командованием фельдмаршала Веллингтона и прусскую, под командованием фельдмаршала Блюхера.

16 июня он нанес поражение прусской армии при Линьи и приказал корпусу маршала Груши преследовать ее. Однако, тот действовал нерешительно и не подошел к Ватерлоо (бельгийский городок близ Брюсселя) на помощь французской армии. Наполеон направил свои главные силы к Ватерлоо против английской армии. Но все атаки французских войск были отбиты. В разгар боя с востока подошли прусские корпуса и ударом во фланг решили исход сражения. Почти вся артиллерия была потеряна, дух армии сломлен.

Так, в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года армия Наполеона перестала существовать. Через четыре дня Наполеон повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены, а к политической власти во Франции вновь пришла династия Бурбонов.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На Северной окружной автомобиль врезался в тросовое ограждение

Новости Рязани
Утром в четверг, 18 июня, на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец. 
Узнать больше

В Рязани грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие

Новости Рязани
Утром в четверг, 18 июня, в Рязани произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России...
Узнать больше

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Новости Рязани
Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовал метеопредупреждение.  По прогнозам синоптиков, днём в четверг, 18 июня, в Рязани...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Фоторепортаж с тушения пожара в пекарне в Рязани

Новости Рязани
По предварительным данным, на месте происшествия работали 9 пожарных расчётов. Чтобы тушить огонь, пожарным пришлось резать металлическую кровлю пекарни.
Узнать больше

Николай Любимов раскритиковал ремонт дорог в Рязани по нацпроекту

Новости Рязани
На 9 из 10 улиц, где был сделан ремонт, выявлены существенные недостатки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Узнать больше

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Новости Рязани
Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждён график проведения ЕГЭ в 2020 году. Единое для всей страны расписание предусматривает проведение пробного экзамена, основного...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

Акценты
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом...
Узнать больше

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+