Наполеона Бонапарта разгромили в битве при Ватерлоо

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Битва при Ватерлоо стала финалом знаменитых «ста дней» Наполеона – периода его вторичного царствования после бегства с острова Эльбы – и окончательным поражением его армии. В марте 1815 года под лозунгом мира и введения в стране конституции, император Наполеон вновь воцарился во Франции.

Он обратился к России, Англии, Австрии и Пруссии с предложением мира на условиях status quo. Однако члены Венского конгресса их не приняли, и 13 марта главы европейских правительств приняли Декларацию, объявлявшую Наполеона вне закона. Для Франции это означало неизбежную войну со всей Европой. 25 марта юридически была оформлена седьмая коалиция.

Военные силы французской армии были истощены в предыдущих кампаниях. В распоряжении императора находилось лишь около 130 тысяч человек при 344 орудиях. Союзники приняли решение окружить и задавить его войска своим численным превосходством.

Наполеон же пришел к выводу, что лучше разбить армии противника на его территории. 11 июня 1815 года он выехал к войскам, намереваясь разбить по отдельности две неприятельские армии: англо-голландскую, под командованием фельдмаршала Веллингтона и прусскую, под командованием фельдмаршала Блюхера.

16 июня он нанес поражение прусской армии при Линьи и приказал корпусу маршала Груши преследовать ее. Однако, тот действовал нерешительно и не подошел к Ватерлоо (бельгийский городок близ Брюсселя) на помощь французской армии. Наполеон направил свои главные силы к Ватерлоо против английской армии. Но все атаки французских войск были отбиты. В разгар боя с востока подошли прусские корпуса и ударом во фланг решили исход сражения. Почти вся артиллерия была потеряна, дух армии сломлен.

Так, в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года армия Наполеона перестала существовать. Через четыре дня Наполеон повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены, а к политической власти во Франции вновь пришла династия Бурбонов.

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