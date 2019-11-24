Началось Севастопольское восстание во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом

В дни первой русской революции (1905-1907) на Севастопольском рейде среди других кораблей стоял крейсер «Очаков». Экипаж этого корабля, имевший постоянное общение с заводскими рабочими, был наиболее революционным на флоте.

24 ноября 1905 года в Севастополе начался организованный большевиками мятеж, к которому присоединились матросы, рабочие порта и солдаты крепостной артиллерии. В этот же день был создан Совет матросских и солдатских депутатов, который принял решение поднять восстание на всём Черноморском флоте и назначить командующим флотом лейтенанта П.П. Шмидта. Совет восставших выработал ряд политических и экономических требований к царскому правительству: учреждение демократической республики, установление свободы слова, митингов и собраний, введение 8-часового рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воинской службы и др.

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В ночь на 26 ноября депутаты Совета прибыли на крейсер «Очаков» и призвали моряков присоединиться к восстанию. Матросы под руководством большевиков А.Гладкова и Н.Антоненко захватили крейсер в свои руки. Офицеры, пытавшиеся разоружить корабль, были изгнаны на берег. Командиром назначен С.Частник, состоявший в близких отношениях с революционерами.

28 ноября Шмидт поднял на «Очакове» флажный сигнал «Командую флотом», и к полудню в руках восставших было 12 кораблей с численностью экипажей более 2200 человек. На мятежных кораблях были подняты красные флаги. С «Очакова» царю направили телеграмму с требованием немедленно созвать Учредительное собрание и с заявлением, что флот перестает повиноваться царскому правительству. Однако власти предприняли ответные меры. Севастополь был объявлен на военном положении, к нему из других городов стягивались царские войска. На большинстве кораблей еще накануне восстания были обезврежены орудия, арестованы или списаны на берег революционно настроенные матросы. Правительственные войска предъявили восставшим ультиматум с требованием капитуляции, но получили отказ. Через три часа после ультиматума по восставшим кораблям и казармам был открыт огонь. Через полтора часа после начала боя мятежные корабли были разбиты. Севастопольское восстание было жестоко подавлено. Оставшиеся в живых мятежники были арестованы — всего свыше 2000 человек. Шмидт, Антоненко, Гладков и Частник в марте 1906 года были расстреляны. Несколько десятков матросов было осуждено к различным срокам каторжных работ и тюремного заключения, а сам мятежный крейсер в 1907 году был переименован в «Кагул».

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