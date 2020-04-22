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Международный день Матери-Земли

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Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли — день нашего общего уютного дома.

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д’Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. Причём каждый год этот День посвящен определённой теме. В 2016 году празднование Дня земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса.

Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния.

Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии — 57,8 градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти — 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 1913 года).

Самым холодным местом на Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 года на исследовательской станции «Восток» в Антарктике было зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.

Земля невероятно богата минералами — ученые классифицировали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.

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