Крушение Як-40 под Свердловском – авиакатастрофа, которая случилась 7 октября 1978 года в Свердловской области неподалеку от аэропорта Кольцово. Разбился самолет Як-40 авиакомпании Аэрофлот, летевший по маршруту Свердловск—Кустанай—Джамбул. Катастрофа унесла 38 человеческих жизней.

В 19:48:30 местного времени лайнер вылетел из аэропорта Кольцово по магнитному курсу 256°. В тот день рейс выполнял Як-40 с регистрационным номером CCCP-87437 (заводской — 9431335) Джамбульского объединённого авиаотряда Казахского управления гражданской авиации. Свой первый полёт самолёт совершил 29 июля 1974 года и имел общий налёт 6291 час.

Экипаж состоял из командира Панчковского Г. П., второго пилота Недугова С. А., бортмеханика Сорокина В. Ф. и стюардессы Шахворостовой О. Л.. В салоне самолёта находились 34 пассажира: 30 взрослых и 4 ребёнка. Небо в тот момент было затянуто тучами и шёл небольшой дождь, а температура воздуха составляла +5°С.

Во время набора скорости по ВПП отказал левый двигатель, но командир принял решение продолжать взлет. Отметим, что Як-40 был перегружен на 419 килограммов, что с учётом бокового ветра привело к тому, что самолёт оторвался от ВПП только на скорости 205 км/ч. На скорости 210 км/ч и с вертикальной скоростью 1,4 м/с лайнер достиг высоты 100—120 метров, когда командир дал команду убрать закрылки. В 17:50:25 экипаж связался с диспетчером. Находясь ещё на высоте примерно в 100 метров, самолёт начал выполнять левый разворот. Через минуту в 19:51:55 на полной скорости и с креном 23° он врезался в покрытый лесом склон холма, расположенный левее аэропорта. Первый удар о деревья произошёл на относительной высоте 23 метра. В результате удара о деревья отделилась левая плоскость. Пролетев от места первого удара 168 метров, самолёт с левым креном 60° врезался в землю, а через 10 метров от удара о деревья оторвало кабину. Самолёт развернуло влево в общей сложности на 180°, при этом оторвало правую плоскость, а у фюзеляжа отделилось хвостовое оперение. Полностью разрушенный самолёт взорвался и сгорел в 7470 метрах от аэропорта. В катастрофе погибли все находящиеся на борту 38 человек.

По факту трагедии проводилось расследование, которое позволило выяснить некоторые детали случившегося. Во время проведения проверки было установлено, что экипаж перед взлётом не включил предварительный обогрев, в результате чего из-за обледенения при взлёте и отказал левый двигатель, а оставшиеся средний и правый работали не на полную мощность. Отвлёкшись на проблему с двигателем, экипаж также забыл убрать шасси, что увеличивало аэродинамическое сопротивление. Уборка закрылков при недостаточной силе тяги двигателей привела к тому, что набор высоты прекратился. В свою очередь, диспетчер дал команду на левый разворот самолёту, летящему на высоте 100 метров, при минимальной безопасной 350 метров, а также не предупредил экипаж о возможных препятствиях.

В заключении комиссии основной причиной катастрофы было названо невключение экипажем предварительного обогрева самолета перед взлетом в условиях возможного обледенения, что привело к отказу одного двигателя и падению тяги двух работающих двигателей.

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