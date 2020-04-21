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День создания Морских сил Дальнего Востока

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История российского Тихоокеанского флота имеет глубокие корни. Хотя (10) 21 мая 1731 года считается днём его создания, но существует и другая дата.

В 18-19 веках царское правительство так и не сумело сохранить свое влияние на Дальнем Востоке – была продана Аляска с островами, Россия уступила Японии Курилы, свободный выход в Тихий океан был утрачен. Военно-морская база, перемещённая во Владивосток, до начала 20 века имела немногочисленный корабельный состав.

В 1931 году, после ввода японских войск в Манчжурию, возникла угроза их вторжения на территорию СССР. В связи с этим, было принято решение об усилении Краснознамённой Дальневосточной армии. Причём укреплялись не только сухопутные, но и морские границы.

21 апреля 1932 года решением Советского правительства был создан новый флот – Морские силы Дальнего Востока. В январе 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот (ТОФ), создание которого было сопряжено с большими трудностями и велось в сложных экономических и политических условиях.

Первые части формировались из малых кораблей – остатков Владивостокского отряда и из переоборудованных в боевые корабли торговых и промысловых судов. Несколько кораблей были переведены морем с других флотов, а катера и малые подводные лодки перевезены по железной дороге. Также в числе первых соединений формировались бригады подводных лодок, создавалась морская авиация, береговая оборона.

Личный состав – опытные кадры военных моряков – поступал с Балтийского и Черноморского флотов, а также по призыву. В 1937 году было открыто Тихоокеанское военно-морское училище. Одновременно началось создание кораблестроительных предприятий во Владивостоке, Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, где затем возникла мощная судостроительная база.

Таким образом, Тихоокеанский флот постепенно превращался в надежный оплот страны по охране и обороне его государственных интересов на Дальнем Востоке. Во время Великой Отечественной войны флот находился в постоянной боевой готовности, часть кораблей перешли на другие флоты и приняли участие в боевых действиях. На сухопутный фронт ушло более 140 тысяч моряков-тихоокеанцев.

Велика роль Тихоокеанского флота в разгроме Японии и успешном завершении Второй мировой войны. Корабли ТОФ принимали также активное участие в Манчжурской военной операции, в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

Современный Тихоокеанский флот России, как и ТОФ СССР, является океанским флотом и служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как и другие российские флоты, Тихоокеанский флот России имеет свою богатую историю, успехи в ратных делах, победы в боевых сражениях и награды.

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