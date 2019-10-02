День рождения Евгения Сидихина

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Евгений Владимирович Сидихин родился 2 октября 1964 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), здесь прошло его детство и юность. С ранних лет он обучался борьбе и даже неоднократно становился чемпионом Ленинграда.

Окончив школу, Евгений стал перед выбором будущей профессии. После недолгих размышлений принял решение поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографа, на курс Игоря Владимирова.

Не проучившись даже года, был зачислен в ряды советской армии. Первые боевые навыки получал в Туркестане, после чего отправился в Афганистан. Был участником боевых действий. Успешно вернулся на родину в 1985 году и сразу восстановил обучение в институте, который окончил в 1989 году.

В студенческие годы Евгений женился на Татьяне Борковской, в браке родилось три дочери — Полина в 1989, Аглая в 1999 году и Анфиса в 2007-м.

Театральную карьеру Сидихин начал со службы в Ленсовете, но вскоре перебрался в Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, на сцене которого он играл до 2000 года. Сегодня Сидихин принимает участие в различных антрепризах, куда его охотно приглашают, а также играет и в других театрах.

С 1991 года он известен и как актёр кино. Всероссийская популярность пришла к Сидихину в 2000 году, после роли следователя Н.Кудасова в сериале «Бандитский Петербург». Среди других известных его киноработ — роли в картинах: «Графиня», «За последней чертой», «Операция «Люцифер», «Волчья кровь», «Мама не горюй», «Семейный ужин», «Обитаемый остров», «Пираньи», «Станица», «Позывной «Стая»», «Цветок папоротника», «Берёзка» и т.д.

Сегодня Евгений Владимирович Сидихин, востребованный и любимый зрителями актёр, продолжает свою творческую карьеру, а ещё он пробует свои силы и как телеведущий.

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