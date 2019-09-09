День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов

9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная оборона Севастополя в годы Крымской войны 1853–1856 годов. В связи с этим событием ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших при обороне города и в годы войны.

Основная операция войск коалиции была начата в Крыму в сентябре 1854 года. Русская армия попыталась остановить продвижение неприятеля, но потерпела поражение. Хотя Севастополь имел достаточно надежную защиту с моря, но с суши город был почти беззащитен. Усилиями горожан, солдат и матросов в считанные дни была создана мощная система оборонительных сооружений. Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в севастопольскую бухту, у входа в нее было затоплено несколько русских судов.

25 сентября 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение, а вскоре союзники предприняли первую бомбардировку Севастополя (во время которой погиб вице-адмирал В.Корнилов, руководивший обороной Севастополя). Однако беспримерная стойкость русских войск, нанесших противнику значительный урон, заставила командование коалиции отказаться от попытки ускоренного штурма Севастополя и вынудила их перейти к длительной осаде. Условия обороны города были тяжелейшими, но защитники стойко держались и даже совершали смелые вылазки. Но с каждым днем число защитников таяло.

В ходе последовавших боевых действий союзникам удалось, используя техническое отставание русских войск и нерешительность русского командования, сконцентрировать количественно и качественно превосходящие силы армии и флота на Черном море и, нанеся российской армии ряд поражений, после годичной осады захватить Севастополь.

8 сентября 1855 года, когда в результате штурма город был взят войсками союзников, а остатки гарнизона русских войск затопили сохранившиеся корабли, взорвали уцелевшие бастионы и отступили. Бои за Севастополь завершились. Союзники потеряли за время этой операции около 72 тысяч человек (не считая раненых), русские – около 102 тысяч человек.

Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны. Уже к концу года военные действия на всех театрах войны фактически прекратились, и стороны приступили к мирным переговорам, закончившиеся подписанием в 1856 году Парижского мирного договора.

Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны Севастополя. На местах, где располагались бастионы и батареи, встали памятники, появились памятные доски, средства на установку которых собирали по всей стране. В 1905 году открылся музей-панорама «Оборона Севастополя».

В наше время традиция проведения памятных мероприятий возродилась. Впервые они были проведены в 1995 году по инициативе Русской общины Крыма, а 21 ноября 1996 года Верховным Советом Крыма было принято Постановление «О Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны 1853–1856 годов».

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