3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза.

Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами.

Согласно словарям, арбуз обыкновенный – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разный: от белой и жёлтой окраски до тёмно-зелёной с рисунком в виде сетки, полос, пятен. А мякоть – розовая, красная, малиновая, реже – белая и жёлтая. По строению арбуз считается ягодой, и в настоящее время выращивается в 96 странах мира в более чем 1200 разновидностях.

Как считают историки, Родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в 20 веке до н.э. арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании.

В России и Европе арбузы впервые появились примерно в 11-12 веках (по другим данным – в 13-14 веках), а в Америку они были доставлены в 16-м веке европейскими колонистами, вместе с африканскими рабами.

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3308/