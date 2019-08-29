Даймлер запатентовал первый мотоцикл

Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму.

К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера».

Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, но это сделал его сын — Адольф Даймлер.

Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объёмом 264 куб.см имел мощность 0,5 л.с. Колёса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре.

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