В Ермиши проведут капремонт поликлиники. Об этом шла во время рабочей поездки министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова в р.п. Ермишь.

В ходе рабочей поездки состоялось обсуждение подготовки к капремонту поликлиники районного центра. В 2025 году будет сформирована проектно-сметная документация. В 2026 году начнутся работы, будет утеплен и отремонтирован фасад здания.

В обновленной поликлике появится современная мебель.

Кроме того, ожидается постепенная замена диагностического оборудования: аппарата ультразвуковой диагностики, аппарата для проведения ФГДС, проявочной машины для рентген-снимков, лабораторного оборудования для экстренной диагностики.

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Также, после окончания обучения врача-функциональной диагностики планируется подобрать новое помещение для холтер-монитора.

Передвижной флюорографический комплекс ожидает плановый ремонт.