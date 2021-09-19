В Екатеринбурге растет число девушек, пострадавших от домогательств незнакомца

Еще одна жительница Екатеринбурга сообщила о домогательствах со стороны неизвестного мужчин, пишет E1.RU.

Инцидент произошел в районе Уктуса пять лет назад. По предварительной версии, происшествие может быть связано с чередой недавних нападений на горожанок.

Сейчас пяти сообщениях от потерпевших, которые стали жертвами нападения незнакомца.

Все началось в центре города, в частности, злоумышленник выскочил из кустов рядом с главным зданием УрФУ и попытался схватить за шею студентку. Пару дней спустя он набросился и попытался схватить за грудь другую горожанку на пересечении улиц Малышева-Гагарина. Еще один инцидент произошел в переходе метро «Ботаническая».