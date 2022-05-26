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Четверг, 26 мая, 2022

В Екатеринбурге погибли два строителя, сорвавшись с люльки на 32 этаже

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Екатеринбурге погибли два строителя, сорвавшись с люльки на 32 этаже

26 мая в Екатеринбурге на улице Московской, 190 погибли двое рабочих, сорвавшись с фасадной люльки на высоте 32-го этажа, сообщает портал E1.RU.

По словам очевидцев, у конструкции в результате перегруза оборвался один из тросов. Строители погибли на месте от полученных травм, прибывшая бригада скорой помощи констатировала их смерть.

Следственный комитет Свердловской области возбудил по факту ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Пресс-служба полиции уточнила, что погибшие — мужчины 1995 и 1989 годов рождения.

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