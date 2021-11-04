В Екатеринбурге опровергли сообщения об отказе ресторанов проверять QR-коды

В Екатеринбурге сотрудники министерства АПК и продовольствия, министерства общественной безопасности, а также полицейские проверили появившиеся в местных СМИ сообщения об отказе ресторанов проверять QR-коды. Об этом сообщает МК.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что некоторые заведения общественного питания в Екатеринбурге, “не имея права допускать дискриминацию”, заявили о готовности обслуживать посетителей без QR-кодов.

Как показала проверка, эта информация не соответствует действительности. Администрация заведений назвала выпущенные от их лица в СМИ заявления фейками.

Уточняется, что в ресторанах всё так же осуществляется проверка QR-кодов.