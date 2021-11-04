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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Екатеринбурге опровергли сообщения об отказе ресторанов проверять QR-коды

Александр Ильин
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

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В Екатеринбурге сотрудники министерства АПК и продовольствия, министерства общественной безопасности, а также полицейские проверили появившиеся в местных СМИ сообщения об отказе ресторанов проверять QR-коды. Об этом сообщает МК. 

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что некоторые заведения общественного питания в Екатеринбурге, “не имея права допускать дискриминацию”, заявили о готовности обслуживать посетителей без QR-кодов. 

Как показала проверка, эта информация не соответствует действительности. Администрация заведений назвала выпущенные от их лица в СМИ заявления фейками.

Уточняется, что в ресторанах всё так же осуществляется проверка QR-кодов. 

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