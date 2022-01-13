В Екатеринбурге мужчина избил полуголую девушку на дороге

Прямо на проезжей части на улице Мехренцева в Екатеринбурге произошла потасовка с участием двух человек, пишет E1.ru.

Судя по опубликованному в Сети видео, мужчина подрался с девушкой в нижнем белье. По словам очевидцев, она убегала от водителя, с которым до этого ехала.

«Девушка кричит и плачет, а мужчина кричит что-то неразборчивое. Таскает ее за волосы, угрожает, что засунет в багажник», — рассказала свидетельница событий.

После драки мужчина девушку в машину. Пользователи возмутились безразличием других автомобилистов, которые никак не помогли жертве.