В Екатеринбурге генерал-майора подозревают в групповом изнасиловании школьницы

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении троих жителей Екатеринбурга, которых подозревают в изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы, пишет КП.

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По предварительной версии, в ночь на 26 марта задержаны бывший начальник управления боевой подготовки ОСК ЮВО генерал-майор Рамиль Гилязов, сотрудник свердловского онкологического диспансера Иван Собачев и их знакомая Оксана Гортинская.

По предварительной версии, школьница познакомилась с компанией через Telegram. Поводом для встречи было совместное употребление наркотиков. Она приехала в гости в квартиру на улице Союзной.

Ночью девочка выбежала из квартиры и рассказала прохожему, что подверглась изнасилованию. На место случившегося прибыла группа немедленного реагирования.

«При обыске у них нашли использованные презервативы, колготки, пустую бутылку коньяка и наркотики», – пояснил источник.

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В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ход расследования. Ожидается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.