В Екатеринбурге ДТП устроил пьяный сотрудник полиции

Полицейский в Екатеринбурге попал в аварию в состоянии опьянения и был уволен со службы, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

По предварительной версии, оперативник уголовного розыска управлял иномаркой Volkswagen Touareg.

«Второй участник аварии вызвал ГИБДД, когда Михаил предъявил ему удостоверение и стал козырять своим статусом», – отметил собеседник издания.

В итоге полицейский провалил тестирование на опьянение. При этом в этот день мужчина был в отпуске. Подчеркивается, что авария была несерьезной, но водитель пострадавшего авто запросил большую сумму в качестве компенсации.

Источник добавил, что сотруднику полиции оставалось два-три года до пенсии.