Среда, 27 декабря, 2023
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В Екатеринбурге арестовали полицейского за секс с 13-летней школьницей

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Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца 33-летнего полицейского, которого обвиняют в половой связи с 13-летней девочкой, пишет E1.RU.

По данным издания, школьница жила в неблагополучной семье в Большом Истоке и нередко убегала из дома. Правоохранитель разыскивал девочку. Вскоре их отношения стали доверительными, а затем переросли в интимные. Предположительно, они занимались сексом в квартире на улице Краснолесья, где жил страж порядка.

«Мой подзащитный не признает вину. Его задержали во время работы в поселке Октябрьском под Сысертью», — рассказал адвокат Аркадий Канатов.

Подчеркивается, что речи об изнасиловании не идет, но школьнице всего 13 лет, поэтому мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Он работал в 21-м отделе полиции в Арамиле.

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