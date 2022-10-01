Суббота, 1 октября, 2022
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В Екатеринбурге агрессивный мужчина избил кондуктора в автобусе

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Полиция разбирается в обстоятельствах избиения кондуктора в автобусе маршрута № 57 в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

Инцидент произошел утром 30 сентября. По предварительной информации, пассажир набросился на пожилую женщину с кулаками, когда транспортное средство стояло напротив городской администрации

«Причина неизвестна, просто какой-то неадекватный человек попался», – рассказал один из очевидцев.

По другой версии, нападавших было двое. Они накинулись на кондуктора после словесной перепалки. На место происшествия выезжал экипаж Росгвардии и скорая помощь.

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