Пятница, 9 мая, 2025
11.7 C
Рязань
Происшествия

В ДТП в Рязанской области погиб молодой человек, трое пострадали

Анастасия Мериакри

В ДТП в Сараях погиб молодой мужчина, трое человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В ночь с 8 на 9 мая на 3-м километре окружной дороги в поселке Сараи произошло ДТП. Один из пассажиров автомобиля погиб на месте происшествия, трое человек получили тяжелые травмы.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.