В ДТП в Рязанской области погиб молодой человек, трое пострадали

В ДТП в Сараях погиб молодой мужчина, трое человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издательство «Пресса».
В ночь с 8 на 9 мая на 3-м километре окружной дороги в поселке Сараи произошло ДТП. Один из пассажиров автомобиля погиб на месте происшествия, трое человек получили тяжелые травмы.
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры.
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