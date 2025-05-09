В ДТП в Рязанской области погиб молодой человек, трое пострадали

В ДТП в Сараях погиб молодой мужчина, трое человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В ночь с 8 на 9 мая на 3-м километре окружной дороги в поселке Сараи произошло ДТП. Один из пассажиров автомобиля погиб на месте происшествия, трое человек получили тяжелые травмы.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры.