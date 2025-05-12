В ДТП в Рязанской области погиб 18-летний парень, несколько человек пострадали

9 мая в Рязанской области произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД по региону.

Сообщается, что примерно в 2 ночи в Сараевском районе на 3-м километре обхода, по предварительной информации, 27-летний местный житель, управляя автомобилем «Ваф», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Его 18-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Сам водитель и его пассажиры в возрасте 18 и 20 лет пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Выясняется все обстоятельства произошедшего.